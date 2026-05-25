Суд приговорил экс-замначальника метро Москвы к 10 годам колонии за взятку Бывший замглавы Московского метрополитена получил 10 лет колонии строгого режима

Москва25 мая Вести.Савеловский районный суд Москвы приговорил бывшего первого заместителя начальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова к 10 годам колонии строгого режима. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Назначить обвиняемому Дощатову наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима говорится в публикации

Кроме того, суд назначил фигуранту штраф в размере 100 миллионов рублей.

Дощатов, занимавший также пост главы дирекции инфраструктуры, признал свою вину. Прокурор ранее просил для него 11 лет лишения свободы.

По данным следствия, АО "ВО "Технопромимпорт" и АО "Мосинжпроект" заключили договор на поставку полушпал для прокладки новых веток метро. Общая стоимость соглашения составила более 3,8 миллиарда рублей. При этом участники сговора намеревались поставлять вместо сертифицированной продукции менее качественную.

Чтобы получить разрешение на строительство из некачественных полушпал, бенефициар "Технопромимпорта" Александр Волынский дал Дощатову взятку в виде автомобиля Toyota RAV4 стоимостью 4 миллиона рублей. После этого в Белоруссии наладили выпуск полушпал, не отвечавших требованиям качества, и поставляли их "Мосинжпроекту" под видом оригинальных.

Прокурор также заявлял, что Волынский оплатил покупки Дощатова в магазине одежды премиальных брендов в Минске на сумму 689 тысяч рублей.