Экс-главу "Фонбета" Анохина приговорили к восьми годам заключения за взятку Суд приговорил экс-главу "Фонбета" Анохина к восьми годам двум месяцам за взятку

Москва28 апр Вести.Бывшего гендиректора букмекерской компании приговорили к восьми годам двум месяцам заключения за попытку дать взятку оперативному сотруднику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК Росси по Московской области.

Также суд назначил наказание бывшим полицейскому и адвокату, которые были посредниками.

Бывшему начальнику одного из отделений полиции назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы, со штрафом в размере 500 тыс. рублей, бывшему адвокату – в виде 7 лет 2 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 12 млн рублей, бывшему генеральному директору букмекерской компании – в виде 8 лет 2 месяцев, со штрафом в размере 12 млн цитирует сообщение СК агентство

Осужденные должны отбывать наказание в колониях общего и строгого режимов.

В правоохранительных органах уточнили, что речь идет о бывшем гендиректоре "Фонбета" Сергее Анохине. По данным суда, он через посредников передал взятку в 60 млн рублей, чтобы избежать представления в следственные органы результатов оперативно-разыскной деятельности ФСБ в связи с хищением бюджетных средств на его предыдущем месте работы. Однако один из посредников, а также человек, которому предназначалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. Когда деньги дошли до получателя, директора букмекерской компании и других причастных задержали.

На первом этапе расследования при обысках были обнаружены деньги – 55 млн рублей, которые в последующем по приговору обратили в доход государства.