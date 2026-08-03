Экс-начальник Казанского вокзала получил 8,5 года за взятку в 1,3 млн рублей

Бывший начальник Казанского вокзала осужден на 8,5 года за взятку Экс-начальник Казанского вокзала получил 8,5 года за взятку в 1,3 млн рублей

Москва3 авг Вести.В Москве Мещанский суд вынес приговор бывшему руководителю Казанского вокзала. Экс-начальника признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Об этом проинформировала Московская межрегиональная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

В ходе судебного разбирательства установлено, что на протяжении почти года - с декабря 2023 по сентябрь 2024 - фигурант через посредника вымогал у предпринимателя денежные средства за содействие в ведении бизнеса на вокзальной территории. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 1,3 миллиона рублей.

Суд, согласившись с доводами государственного обвинения, назначил подсудимому наказание в виде 8,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 6,5 миллиона рублей

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 6,5 млн рублей говорится в публикации

Помимо этого, осужденному запрещено на 10 лет занимать должности на госслужбе и в муниципальных учреждениях, предполагающие выполнение административно-хозяйственных и управленческих функций.