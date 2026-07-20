Экс-банкир Зеленцов получил 16,5 года колонии за хищение более 8 млрд рублей

Алексей Зеленцов осужден на 16,5 года за мошенничество в банковской сфере Экс-банкир Зеленцов получил 16,5 года колонии за хищение более 8 млрд рублей

Москва20 июл Вести.Бывший руководитель банка Алексей Зеленцов приговорен судом Москвы к 16 годам и 6 месяцам колонии строгого режима со штрафом 1 миллион рублей. Об этом сообщила прокуратура столицы на платформе MAX.

С учетом позиции Басманной межрайонной прокуратуры участник преступного сообщества 63-летний Алексей Зеленцов приговорен к 16 годам 6 мес. колонии строгого режима, со штрафом 1 млн рублей говорится в публикации надзорного ведомства

Отмечается, что Зеленцов признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (часть 5 статьи 159 УК РФ) и участии в преступном сообществе (часть 3 статьи 210 УК РФ).

По данным следствия, в 2018 году Зеленцов вступил в организованную преступную группу, занимавшуюся хищением активов коммерческих банков, после чего занял руководящий пост в одной из таких организаций. В составе группы он организовал покупку банком неликвидных облигаций на 198,7 миллиона рублей, заключение 19 фиктивных договоров цессии на 7 миллиардов рублей, а также незаконное приобретение прав на облигации, фиктивное погашение задолженности, передачу недвижимости и автомобилей.

Общий ущерб превысил 8 миллиардов рублей, в результате банк лишился лицензии.

Уголовное дело в отношении организаторов выделено в отдельное производство.

Суд также запретил Зеленцову занимать управленческие должности в банковской сфере сроком на 2 года.