Акционер "Смартбанка" Галкин приговорен к 19 годам за вывод из РФ 1,6 млрд руб. Суд приговорил совладельца "Смартбанка" Галкина к 19 годам лишения свободы

Москва18 мая Вести.Акционер "Смартбанка" Александр Галкин был заочно приговорен к 19 годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, он был признан виновным в осуществлении незаконных валютных операций в особо крупном размере. Решение вынесено Савеловским судом Москвы.

Приговором суда Галкину назначено наказание в виде 19 лет колонии строгого режима заочно говорится в материале

Уточняется, что акционеру вменяется вывод более 1,6 миллиарда рублей за пределы Российской Федерации. Он находится в международном розыске.

"Смартбанк" был лишен лицензии.