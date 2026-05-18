Москва18 маяВести.Акционер "Смартбанка" Александр Галкин был заочно приговорен к 19 годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации источника, он был признан виновным в осуществлении незаконных валютных операций в особо крупном размере. Решение вынесено Савеловским судом Москвы.
Приговором суда Галкину назначено наказание в виде 19 лет колонии строгого режима заочноговорится в материале
Уточняется, что акционеру вменяется вывод более 1,6 миллиарда рублей за пределы Российской Федерации. Он находится в международном розыске.
"Смартбанк" был лишен лицензии.