Москва22 апрВести.Суд в Кишиневе приговорил бывшего лидера Демократической партии, молдавского олигарха Владимира Плахотнюка к 19 годам лишения свободы по делу о хищении 1 миллиарда долларов. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Ранее его экстрадировала Греция. Сторона обвинения запрашивала для олигарха 25 лет лишения свободы.
В частности, его обвинили в мошенничестве, незаконном получении доходов и в отмывании денег.
Суд постановил: признать Плахотнюка Владимира Георгиевича виновным. Приговорить его совокупно к 19 годам лишения свободыговорится в решении суда
В феврале 2019 года МВД РФ выдвинуло Плахотнюку и бизнесмену Вячеславу Платону обвинение в создании криминальной схемы, по которой они вывели из России более 500 миллиардов рублей. По данным следствия, с 2013 по 2014 год обвиняемые совершали незаконные валютные операции через молдавский банк BC Moldindconbank S.A.