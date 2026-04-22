Суд в Кишиневе приговорил Плахотнюка к 19 годам тюрьмы по делу о хищении $1 млрд

Москва22 апр Вести.Суд в Кишиневе приговорил бывшего лидера Демократической партии, молдавского олигарха Владимира Плахотнюка к 19 годам лишения свободы по делу о хищении 1 миллиарда долларов. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Ранее его экстрадировала Греция. Сторона обвинения запрашивала для олигарха 25 лет лишения свободы.

В частности, его обвинили в мошенничестве, незаконном получении доходов и в отмывании денег.

Суд постановил: признать Плахотнюка Владимира Георгиевича виновным. Приговорить его совокупно к 19 годам лишения свободы говорится в решении суда

В феврале 2019 года МВД РФ выдвинуло Плахотнюку и бизнесмену Вячеславу Платону обвинение в создании криминальной схемы, по которой они вывели из России более 500 миллиардов рублей. По данным следствия, с 2013 по 2014 год обвиняемые совершали незаконные валютные операции через молдавский банк BC Moldindconbank S.A.