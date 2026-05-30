Москва30 маяВести.Бывшего молдавского олигарха Владимира Плахотнюка отпустили из тюрьмы в Кишиневе на похороны матери, пишет молдавский портал Unimedia.
Плахотнюк в 2025 году был экстрадирован в Молдавию из Греции. В апреле ему дали 19 лет тюрьмы по делу о хищении из банковской системы 1 миллиарда долларов.
Похороны матери Плахотнюка прошли в Кишиневе 27 мая.
Бывший политик присутствовал на похоронной церемонии, которая состоялась на кладбище Дойна в Кишиневеговорится в сообщении издания
Данные, что Плахотнюка отпустили на похороны, подтвердила порталу пресс-секретарь Национальной администрации пенитенциарных учреждений (НАПУ) Ольга Бачу.
В феврале 2019 года российское МВД выдвинуло Плахотнюку и бизнесмену Вячеславу Платону обвинение в создании криминальной схемы, по которой они вывели из России более 500 миллиардов рублей.