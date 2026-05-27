Москва27 мая Вести.Митрополит Иларион, освобожденный после задержания в чешских Карловых Варах, покинул эту страну.

По его словам, он опасается, что подобная ситуация может повториться.

Пока я уехал из Чехии сказал Иларион

Священнослужитель планирует доложить об обстоятельствах произошедшего патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, сообщает ТАСС.

Митрополит Иларион 24 мая был задержан в Карловых Варах по подозрению в хранении наркотиков, а потом шесть часов без перерыва допрашивали. Спустя два дня его освободили без предъявления обвинений и дополнительных условий. Как отмечали в МИД РФ, обыск проходил без понятых, без фото- и видеофиксации, тест митрополита на наркотики показал отрицательный результат.