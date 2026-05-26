Адвокаты Илариона будут добиваться полной проверки инцидента с задержанием

Москва26 мая Вести.26 мая стало известно об освобождении из-под стражи митрополита Илариона, который был задержан чешской полицией накануне. Священнику предъявили наличие в автомобиле запрещенных веществ.

Митрополит категорически отверг свою причастность к предполагаемым доказательствам и заявил о провокации в отношении его персоны. Защита Илариона намерена добиться полной проверки всех обстоятельств произошедшего.

Ключевыми для защиты остаются обстоятельства анонимного сообщения, на основании которого был остановлен автомобиль, происхождение обнаруженных предметов, доступ к машине до выезда, порядок досмотра, изъятия и обращения с предполагаемыми доказательствами.