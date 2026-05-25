Москва25 мая Вести.Россия требует немедленно освободить митрополита Илариона (Алфеева), задержанного в Чехии по надуманному обвинению, говорится в сообщении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В Чехии в воскресенье задержали митрополита РПЦ Илариона (Алфеева) за то, что в его машине якобы нашли наркотики. В понедельник начался его допрос. Митрополит служит в Карловых Варах в храме апостолов Петра и Павла.

Требуем безусловного немедленного освобождения митрополита Илариона и прекращения сфабрикованного разбирательства отмечается в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ

По ее словам, российские дипломаты окажут митрополиту Илариону все необходимое содействие.

Она подчеркнула, что обвинение против митрополита Илариона надуманное и является целенаправленной срежиссированной провокацией, чтобы очернить не только самого священника, но и все православие в принципе.

В комментарии указывается, что машину, в которой ехал Иларион, досматривали без видео- и фотофиксации, а также без понятых, в крови митрополита наркотиков не обнаружено.

Ранее сообщалось, что митрополита Илариона в понедельник допрашивают уже больше шести часов без перерыва.