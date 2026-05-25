Митрополита Илариона допрашивают в Чехии больше шести часов без перерыва Допрос задержанного митрополита Илариона в Чехии идет больше шести часов

Москва25 мая Вести.Митрополита Русской православной церкви Илариона, задержанного в Чехии, допрашивают больше шести часов. Информация об этом размещена в его Telegram-канале.

По имеющейся у редакции информации, допрос митрополита Илариона в Чехии продолжается уже более шести часов. Допрос начался в 10:30 (в 9:30 по Москве) и длится до сих пор без перерыва говорится в сообщении

О задержании Илариона в Чехии стало известно сегодня, 25 мая. Произошло это в Среднечешском крае, когда в его автомобиле во время досмотра якобы были найдены наркотики.