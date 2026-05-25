Москва25 мая Вести.Задержание митрополита Илариона в Чехии является целенаправленной срежиссированной провокацией, говорится в сообщении официального представителя МИД России Марии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В Чехии в воскресенье задержали митрополита РПЦ Илариона (Алфеева) за то, что в его машине якобы нашли наркотики. В понедельник начался его допрос. Митрополит Иларион служит в храме апостолов Петра и Павла в Карловых Варах.

В комментарии Захаровой отмечается, что обвинение в отношении митрополита надуманное, обыск в машине проходил без привлечения понятых, без фото- и видеофиксации, тест на наличие наркотиков в организме митрополита показал отрицательный результат.

Расцениваем данный инцидент как целенаправленную срежиссированную провокацию, имеющую целью очернить как самого митрополита, так и в его лице православие в принципе, подвергающееся в последнее время нападкам в Чехии указывается в сообщении

Посольство РФ окажет митрополиту все необходимое содействие, а главе чешской дипмиссии в РФ будет выражен решительный протест.

Требуем безусловного немедленного освобождения митрополита Илариона и прекращения сфабрикованного разбирательства отметила Захарова

Ранее посольство РФ подтвердило получение консульского доступа к митрополиту Илариону.