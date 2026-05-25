Посольство РФ подтвердило получение консульского доступа к митрополиту Илариону Посольство РФ: консульский доступ к митрополиту Илариону был предоставлен

Москва25 мая Вести.Российские дипломаты получили консульский доступ к митрополиту Русской православной церкви Илариону (Алфеев). Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь посольства России в Чехии Богдан Василивицкий.

Он подтвердил, что в российском диппредставительстве в Чехии знают о задержании митрополита.

Сотрудники посольства получили к нему консульский доступ в день задержания – в воскресенье, 24 мая текущего года сказал Василивицкий

Ранее сообщалось, что в Чехии задержали митрополита РПЦ Илариона за то, что в его машине якобы нашли наркотики. Уточняется, что автомобиль, в котором находился митрополит, остановили после выезда из православного храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах. Сотрудники полиции сразу приступили к обыску машины, в ходе которого в багажнике были обнаружены четыре небольших контейнера "с веществом белого цвета".