Соловьёв назвал освобождение Бутягина "дипломатической победой РФ и Белоруссии" Соловьёв об освобождении Бутягина: дипломатическая победа РФ и Белоруссии

Москва29 апр Вести.Освобождение российского археолога Александра Бутягина, задержанного в Польше по запросу Киева, стало возможным благодаря совместным усилиям дипломатов России и Белоруссии. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

Во вторник, 28 апреля, на погранпереходе "Переров - Беловежа" на белорусско-польской границе состоялся обмен задержанными. Пять человек, осужденных в Белоруссии и РФ за шпионаж, были обменяны на пятерых граждан, задержанных в странах ЕС и других государствах. Среди освобожденных - Александр Бутягин.

Очень важно, конечно, что сегодня в рамках обмена задержанными с Белоруссией Польша освободила российского историка Бутягина, которого должны были экстрадировать на Украину. Это, бесспорно, дипломатическая победа России и Белоруссии заявил Соловьев

Российский археолог, сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Киева. На Украине его обвиняют в якобы незаконных археологических раскопках в Крыму.

Сейчас Бутягин находится на территории Белоруссии. Он рассчитывает вернуться домой, в Санкт-Петербург, в течение нескольких дней, рассказали его близкие.