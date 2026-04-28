Москва28 апр Вести.Освобождение из польской тюрьмы и возвращение в Россию археолога Александра Бутягина - огромный успех российской дипломатии и спецслужб РФ, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Сегодня в Россию в результате обмена возвращены ученый-археолог Александр Бутягин и супруга военного РФ, проходящего службу в Приднестровье. Россияне были обменены на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы, которые прибыли в Россию в 2025 году.

Это огромный успех российской дипломатии и спецслужб. Так и надо бороться за всех российских граждан, заявил РИА Новости Валерий Фадеев.

Как стало понятно из этой истории, используя обычное правовое поле, вытащить его не удастся, потому что Украина и Польша фактически договорились о репрессиях против Бутягина. подчеркнул он

Александра Бутягина, сотрудника Эрмитажа, задержали в декабре 2025 года в Варшаве, куда он приехал с лекцией. Ордер на арест выдала Украина, которая хотела экстрадировать его к себе и осудить за проведение археологических раскопок в Крыму. В середине марта суд в Варшаве удовлетворил запрос Украины на экстрадицию.