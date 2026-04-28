Москва28 апр Вести.Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский выразил слова благодарности президенту России Владимиру Путину и всем, кто содействовал освобождению археолога Александра Бутягина из польской тюрьмы. Его слова приводятся в канале музея в мессенджере MAX.

Пока никаких деталей не знаем. Можно сказать только одно: слава Богу, спасибо президенту России и всем многим, кто захотел и сумел спасти нашего товарища из неволи сказал Пиотровский

Эрмитаж также благодарит правительства, дипломатические службы и другие компетентные ведомства России и Белоруссии, а также научное сообщество и всех, кто помогал Бутягину и переживал за его судьбу.

Бутягин и жена российского военного из Приднестровья вернулись на родину в ходе обмена во вторник. Россиян обменяли на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы, прибывших в Россию с целью разведки. Обмен стал возможен в результате многоэтапной операции, осуществленной ФСБ России во взаимодействии с КГБ Белоруссии.