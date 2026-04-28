Москва28 апрВести.Освобожденный из польской тюрьмы российский археолог Александр Бутягин в настоящее время находится в Белоруссии и скоро будет дома. Об этом рассказал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Как пишет РИА Новости, этой информацией он поделился на творческой встрече в Центральном Доме литераторов во время презентации его книги.
Он уже на территории Белоруссии, и уже скоро будет дома. Так что все замечательно, это тоже часть нашей общей биографиирассказал Пиотровский
28 апреля стало известно, что Польша в рамках обмена с Белоруссией освободила Александра Бутягина и жену российского военного.
Заведующий сектором отдела античного мира Эрмитажа Александр Бутягин был задержан в декабре в Польше по запросу Украины из-за археологических работ в Крыму.