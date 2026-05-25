В Чехии отложили решение по делу митрополита Илариона Митрополит Иларион остается под стражей в Чехии до решения суда

Москва25 мая Вести.Задержанный в Чехии митрополит Русской православной церкви Иларион (Алфеев) остается под стражей. Окончательное процессуальное решение по его делу сегодня принято не будет, предварительное решение ожидается завтра.

Митрополита Илариона задержали в Чехии в воскресенье за то, что в его машине якобы нашли наркотики. В понедельник начался его допрос. Митрополит Иларион служит в храме апостолов Петра и Павла в Карловых Варах.

По данным Telegram-канала Илариона, на данный момент следственные органы ожидают результатов экспертиз, после чего будет определен дальнейший порядок действий – либо освобождение, либо продление содержания под стражей на время рассмотрения дела.

Сторона защиты утверждает, что митрополит категорически отвергает обвинения и заявляет о своей непричастности к хранению или перевозке запрещенных веществ.