Москва25 маяВести.Задержанный в Чехии митрополит Русской православной церкви Иларион (Алфеев) остается под стражей. Окончательное процессуальное решение по его делу сегодня принято не будет, предварительное решение ожидается завтра.
Митрополита Илариона задержали в Чехии в воскресенье за то, что в его машине якобы нашли наркотики. В понедельник начался его допрос. Митрополит Иларион служит в храме апостолов Петра и Павла в Карловых Варах.
По данным Telegram-канала Илариона, на данный момент следственные органы ожидают результатов экспертиз, после чего будет определен дальнейший порядок действий – либо освобождение, либо продление содержания под стражей на время рассмотрения дела.
Сторона защиты утверждает, что митрополит категорически отвергает обвинения и заявляет о своей непричастности к хранению или перевозке запрещенных веществ.