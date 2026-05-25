Москва25 мая Вести.В Чехии задержали митрополита Русской православной церкви (РПЦ) Илариона за то, что в его машине якобы нашли наркотики. Об этом сообщили в редакции его Telegram-канала.

Уточняется, что автомобиль, в котором находились митрополит и его оператор, остановили после выезда от православного храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах без ясных причин. Сотрудники полиции сразу приступили к обыску машины, в ходе которого в багажнике были обнаружены четыре небольших контейнера "с веществом белого цвета".

Митрополит Иларион категорически отвергает какую-либо причастность к незаконному хранению запрещенных веществ и считает произошедшее провокацией отмечается в сообщении

По словам защиты, Илариона увели в магазин на заправке и не дали ему возможности наблюдать за досмотром авто. Личные вещи и сумки фактически не досматривались, а внимание полиции сразу было сосредоточено на багажнике. Защита требует сохранить и предоставить все видеозаписи, связанные с остановкой авто, досмотром и изъятием предметов, а также настаивает на независимой экспертизе вещества, упаковки и контейнеров, проверке отпечатков пальцев и следов ДНК.

В заявлении подчеркивается на митрополита долгое время оказывали давление, а последние месяцы он неоднократно получал анонимные угрозы.