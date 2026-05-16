В Чехии нашли вора, который похитил мощи святой Здиславы СNN Prima News: в Чехии раскрыли похищение мощей святой Здиславы

Москва16 мая Вести.Чешские правоохранители за два дня раскрыли похищение мощей святой Здиславы из базилики в городе Яблонне-в-Подъештеди. Как сообщает телеканал CNN Prima News, виновный уже привлечен к уголовной ответственности.

Выяснилось, что мотивом преступления была не жажда наживы – задержанный заявил, что выступает против публичной демонстрации мощей в храме, поэтому хотел захоронить их согласно христианским канонам.

Мужчину обвиняют в краже, хулиганстве и порче чужого имущества, ему может грозить до восьми лет лишения свободы. Психическое состояние обвиняемого проверят судебно-медицинские эксперты.

Уточняется, что мощи были похищены перед началом вечерней службы. На осуществление замысла вору потребовалось 15 минут. После реставрации святыню вернут на прежнее место, однако ее охрану усилят, сообщает телеканал.

