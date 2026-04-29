Мужчину задержали за серию краж из церквей и часовен в Башкирии

В Башкирии мужчина крал деньги и вещи из церквей, его задержали Мужчину задержали за серию краж из церквей и часовен в Башкирии

Москва29 апр Вести.В Башкортостане задержали мужчину, который совершил серию краж из церквей и часовен. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД России по республике.

Первое преступление, о котором стало известно, было совершено в часовне Богородо-Уфимского храма на улице Тухвата Янаби. Мужчина забрал пластиковое окно, ящик для пожертвований и чужой сотовый телефон.

Спустя несколько дней злоумышленник повторил "трюк", но уже грубее – разбил окно ломом в церкви-часовне иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость" и снова скрылся с пожертвованиями говорится в сообщении

Как оказалось, 67-летний неоднократно судимый подозреваемый совершал подобные преступления в нескольких районах Уфы. Деньги он тратил на еду и алкоголь, а в ограбленные храмы иногда возвращался, чтобы поставить свечку и пожертвовать небольшую сумму.

Также, по предварительным данным, мужчина причастен к краже кошелька у посетительницы кафе и попытке кражи из храма в городе Октябрьском.

Подозреваемого заключили под стражу. Возбуждены уголовные дела.