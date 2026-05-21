Житель Башкирии похитил выплаты у участника СВО и потратил их на ставки Житель Башкирии ответит в суде за хищение денег у участника СВО

Москва21 мая Вести.В Башкирии перед судом предстанет житель города Октябрьский, которого считают причастным к хищению 800 тысяч рублей у участника СВО. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

По данным следствия, в феврале 2026 года мужчина получил от местного жителя, который заключил контракт с Минобороны на прохождение воинской службы в зоне СВО, банковскую карту для передачи супруги военнослужащего.

В последующем злоумышленник потратил перечисленные военнослужащему денежные средства в размере более 800 тыс. рублей, в том числе делая ставки в букмекерской конторе сказано в сообщении

В отношении него было возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета в крупном размере.

В ходе следствия фигурант признал свою вину. Ранее мужчина был уже судим за преступления против собственности.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.