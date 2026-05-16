В Нефтекамске нетрезвый мужчина похитил из двух магазинов бренди и 58 шоколадок

Москва16 мая Вести.Пьяный мужчина совершил два грабежа подряд в Нефтекамске и угрожал предметом, похожим на пистолет. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД по Башкортостану.

По данным полиции, из одного магазина злоумышленник похитил бутылку бренди.

Со слов продавца, в семь часов вечера в магазин зашел пьяный мужчина, взял с полки бутылку крепкого алкоголя и скрылся. Женщина поспешила вызвать полицию говорится в сообщении

Сразу после этого в отделение МВД поступило еще одно сообщение о грабеже. Мужчина рассказал, что какой-то парень, угрожая сотруднице магазина похожим на пистолет предметом, унес 58 плиток шоколада с прилавка.

Полицейские задержали 38-летнего подозреваемого, им оказался ранее судимый за кражу местный житель. В преступлении он признался: оказалось, продавцам он угрожал пневматическим пистолетом.

После второго ограбления он присел на скамейку в одном из дворов города и начал распивать алкоголь. За этим занятием его и застали сотрудники полиции. Часть изъятого у злоумышленника шоколада вернули законному владельцу.

Возбуждены два уголовных дела по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).