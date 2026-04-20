Десять лет тюрьмы грозит разбойнику с игрушечным пистолетом из Владивостока

Москва20 апр Вести.Во Владивостоке полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на аптеку с игрушечным пистолетом, сообщается в Telegram-канале управления МВД по городу.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в аптеке на улице Луговой неизвестный мужчина совершил разбойное нападение. По горячим следам стражи порядка задержали 36-летнего ранее неоднократно судимого мужчину без определенного места жительства. Экспертиза показала, что изъятый у него пистолет является игрушкой.

Установлено, что мужчина зашел в аптеку и, угрожая провизору игрушечным пистолетом, открыто похитил перевязочные материалы, после чего скрылся отмечается в сообщении

Возбуждено уголовное дело по факту разбоя. Подозреваемый находится в следственном изоляторе, ему грозит до 10 лет лишения свободы.