Мужчина с игрушечным пистолетом забрал 55 тысяч из магазина в Приангарье

Мужчина ограбил комиссионный магазин в Приангарье, угрожая игрушечным пистолетом Мужчина с игрушечным пистолетом забрал 55 тысяч из магазина в Приангарье

Москва14 июн Вести.В Иркутской области мужчина с игрушечным пистолетом ограбил комиссионный магазин. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД России.

По данным ведомства, мужчина в черной куртке с капюшоном на голове вошел в магазин и начал угрожать 21-летней девушке-консультанту похожим на пистолет предметом. Он потребовал отдать всю выручку.

Испуганная работница передала налетчику наличность в размере 55 тысяч рублей, после чего тот скрылся говорится в сообщении ведомства

Полицейские установили личность нападавшего и задержали его. Подозреваемый оказался ранее судимым 30-летним местным жителем.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.