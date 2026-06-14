Москва14 июнВести.В Иркутской области мужчина с игрушечным пистолетом ограбил комиссионный магазин. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД России.
По данным ведомства, мужчина в черной куртке с капюшоном на голове вошел в магазин и начал угрожать 21-летней девушке-консультанту похожим на пистолет предметом. Он потребовал отдать всю выручку.
Испуганная работница передала налетчику наличность в размере 55 тысяч рублей, после чего тот скрылсяговорится в сообщении ведомства
Полицейские установили личность нападавшего и задержали его. Подозреваемый оказался ранее судимым 30-летним местным жителем.
Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.