Москва7 авг Вести.На улице Советской в Иркутске 61-летнему мужчине не понравился детский шум во дворе дома, поэтому он взял нож и направился с ним к двум девочкам 10 и 12 лет. Об этом сообщили в СУ Следкома по региону в мессенджере MAX.

Демонстрируя нож детям, мужчина также нецензурно выражался. Девочкам удалось забежать в подъезд. Однако вооруженный ножом проследовал за ними и ударил ножом в дверь квартиры, куда забежали дети.

Мужчину задержали. Ему было предъявлено обвинение по статье о хулиганстве, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Следствие ходатайствовало перед судом о заключении фигуранта под стражу, однако судом избран домашний арест сроком на 2 месяца отмечается в сообщении

Следователи на данный момент занимаются сбором и закреплением доказательственной базы.