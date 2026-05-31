В Ингушетии неизвестный ударил ножом троих парней 15, 17 и 19 лет

Москва31 мая Вести.В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту ножевых ранений троих местных жителей. Об этом сообщило СУ СК России по региону в своем Telegram-канале.

По данным следствия, вечером 30 мая на улице Джабагиева в сельском поселении Экажево Назрановского муниципального района произошла драка между неустановленным лицом и тремя молодыми людьми 19, 17 и 15 лет. В ходе конфликта злоумышленник нанес потерпевшим множественные удары ножом.

Все трое пострадавших были госпитализированы. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Следователи проводят комплекс мероприятий для установления личности нападавшего и всех обстоятельств произошедшего.

По факту случившегося возбуждено дело по пункту "б" части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двух и более лиц).