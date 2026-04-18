Полиция начала проверку после массовой драки в Ингушетии

Москва18 апр Вести.Сотрудники правоохранительных органов начали проверку обстоятельств конфликта в селе Гази-Юрт в Ингушетии, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Инцидент произошел накануне, 18 апреля. Предварительно установлено, что граждане на двух автомобилях приехали к одному из домов в селе, где их встретили хозяева домовладения вместе с родственниками.

Словесный конфликт между группами, вызванный ранее сложившимися неприязненными отношениями, перешел в драку с применением оружия говорится в заявлении

В итоге один участник противостояния был госпитализирован с ранением, полученным в результате стрельбы. Детали произошедшего выясняются.