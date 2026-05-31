В Ингушетии завели дело после взрыва газа в доме в селе Троицкое

Москва31 мая Вести.После взрыва газа в частном доме в ингушском селе Троицкое, где пострадали пять человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Взрыв газа произошел утром 31 мая на улице Осмиева. В результате произошедшего с ожогами различной степени тяжести в больницу доставлены двое взрослых и трое детей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека сказано в сообщении

Обстоятельства и причины произошедшего установят следователи и криминалисты.