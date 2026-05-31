Москва31 маяВести.После взрыва газа в частном доме в ингушском селе Троицкое, где пострадали пять человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении СК.
Взрыв газа произошел утром 31 мая на улице Осмиева. В результате произошедшего с ожогами различной степени тяжести в больницу доставлены двое взрослых и трое детей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человекасказано в сообщении
Обстоятельства и причины произошедшего установят следователи и криминалисты.