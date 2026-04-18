В Ингушетии произошла перестрелка с участием серебряного призера Олимпийских игр

В Ингушетии произошла перестрелка с участием олимпийского призера, есть раненый В Ингушетии произошла перестрелка с участием серебряного призера Олимпийских игр

Москва18 апр Вести.В результате драки с перестрелкой в Ингушетии пострадал один человек. Как сообщает "Интерфакс", в перестрелке участвовали спортсмены, в том числе серебряный призер Олимпийских игр по вольной борьбе.

Инцидент произошел в сельском поселении Гази-Юрт Назрановского района. В ходе конфликта ранен местный житель, он в больнице.

В село на двух машинах заехали вооруженные люди. У частного дома их ждали местные жители. Драка между двумя группами завязалась сразу. Несколько человек открыли стрельбу отмечается в сообщении

По предварительной версии, причина в недавней ссоре участников драки в кафе.