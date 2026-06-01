СК: по делу о ранении трех человек в Ингушетии задержан 15-летний подросток В Ингушетии задержали подростка, ранившего троих сверстников

Москва1 июн Вести.Правоохранители задержали в Ингушетии 15-летнего местного жителя по делу о поножовщине, в результате которой ранения получили трое молодых людей. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.

По версии следствия, вечером 30 мая на улице Джабагиева в селе Экажево произошла потасовка, в ходе которой трое юношей в возрасте 15, 17 и 19 лет получили ножевые ранения и были госпитализированы. Возбуждены два уголовных дела: о хулиганстве группой лиц по предварительному сговору и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Оба дела соединены в одно производство.

В настоящее время по подозрению в совершении преступлений... задержан 15-лений житель республики. Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении

Также отмечается, что что фигуранту в ближайшее время будет предъявлено обвинение.