Арестованы 2 жителей Ингушетии, устроивших драку, в которой были ранены 3 юношей

Арестованы 2 жителей Ингушетии, устроивших драку, в которой были ранены 3 юношей Арестованы 2 жителей Ингушетии, устроивших драку, в которой были ранены 3 юношей

Москва4 июн Вести.В Ингушетии арестованы 2 местных жителей, 16 и 18 лет, устроивших драку, в которой ножевые ранения получили 2 подростков и 19-летний юноша. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Вечером 30 мая на проезжей части улицы Джабагиева сельского поселения Экажево подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и холодного оружия, организовали драку, в результате которой 3 юношей, 15, 17 и 19 лет, получили ножевые ранения и были доставлены в медучреждение.

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении двоих жителей республики, … 16 и 18 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия. — Ред.) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Фигуранты арестованы до 31 июля. В ближайшее время им предъявят обвинение.

Расследование продолжается.