Москва11 июлВести.Суд в Ингушетии отправил под арест 21-летнего жителя республики, который нанес ножевое ранение подростку, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.
8 июля… подозреваемый, находясь во дворе многоквартирного дома, расположенного на улице Муталиева города Магаса Республики Ингушетия, в ходе внезапно возникшей ссоры нанес 17-летнему местному жителю удар ножом в область грудной клеткиговорится в публикации
Парня госпитализировали в реанимацию Детской республиканской клинической больницы, где была ему оказана необходимая медицинская помощь.
Мужчина является фигурантом уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.