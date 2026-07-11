Суд в Ингушетии отправил под стражу мужчину, который ударил ножом подростка

В Ингушетии арестован 21-летний мужчина, ударивший подростка ножом в грудь Суд в Ингушетии отправил под стражу мужчину, который ударил ножом подростка

Москва11 июл Вести.Суд в Ингушетии отправил под арест 21-летнего жителя республики, который нанес ножевое ранение подростку, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.

8 июля… подозреваемый, находясь во дворе многоквартирного дома, расположенного на улице Муталиева города Магаса Республики Ингушетия, в ходе внезапно возникшей ссоры нанес 17-летнему местному жителю удар ножом в область грудной клетки говорится в публикации

Парня госпитализировали в реанимацию Детской республиканской клинической больницы, где была ему оказана необходимая медицинская помощь.

Мужчина является фигурантом уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.