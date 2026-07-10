Уголовное дело возбуждено в Ингушетии после причинения юноше ножевого ранения

Несовершеннолетний получил ножевое ранение во время ссоры в Магасе Уголовное дело возбуждено в Ингушетии после причинения юноше ножевого ранения

Москва10 июл Вести.В Магасе возбуждено уголовное дело по факту причинения ножевого ранения несовершеннолетнему, сообщает СУ СК по Ингушетии.

Фигурантом стал 21-летний местный житель, который ночью 8 июля в ходе внезапно возникшей ссоры во дворе многоквартирного дома на улице Муталиева в Магасе нанес 17-летнему местному жителю удар ножом в область грудной клетки.

С полученным телесным повреждением потерпевший был доставлен в реанимационное отделение Детской республиканской клинической больницы говорится в публикации ведомства в Telegram-канале

Медики оказали юноше необходимую медицинскую помощь.

Фигурант уголовного дела, возбужденного по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", задержан и допрошен об обстоятельствах совершенного преступления.

В ближайшее время ему предъявят обвинение, решается вопрос о заключении под стражу.