Москва10 июлВести.В Магасе возбуждено уголовное дело по факту причинения ножевого ранения несовершеннолетнему, сообщает СУ СК по Ингушетии.
Фигурантом стал 21-летний местный житель, который ночью 8 июля в ходе внезапно возникшей ссоры во дворе многоквартирного дома на улице Муталиева в Магасе нанес 17-летнему местному жителю удар ножом в область грудной клетки.
С полученным телесным повреждением потерпевший был доставлен в реанимационное отделение Детской республиканской клинической больницыговорится в публикации ведомства в Telegram-канале
Медики оказали юноше необходимую медицинскую помощь.
Фигурант уголовного дела, возбужденного по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", задержан и допрошен об обстоятельствах совершенного преступления.
В ближайшее время ему предъявят обвинение, решается вопрос о заключении под стражу.