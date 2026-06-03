Москва3 июнВести.В Ингушетии задержали двоих местных жителей, которых подозревают в причастности к массовой драке, в результате которой трое подростков с ножевыми ранениями были госпитализированы. Ранее один из фигурантов дела был отправлен под стражу. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.
В настоящее время по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), задержаны двое жителей республики в возрасте 18 и 16 летсказано в сообщении
В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу
Ранее был задержан 15-летний житель республики. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигуранта арестовали.