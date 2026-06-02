В Ингушетии подростка, ранившего сверстников, отправили в СИЗО В Ингушетии суд арестовал подростка, ранившего троих сверстников

Москва2 июн Вести.Суд в Ингушетии по ходатайству следствия заключил под стражу 15-летнего подростка, ранившего ножом троих сверстников. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

В отношении несовершеннолетнего подозреваемого... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 31 июля 2026 года сказано в сообщении

По версии следствия, вечером 30 мая на улице Джабагиева в селе Экажево произошла потасовка, в ходе которой трое юношей в возрасте 15, 17 и 19 лет получили ножевые ранения и были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве группой лиц по предварительному сговору и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Фигуранту в ближайшее время будет предъявлено обвинение.