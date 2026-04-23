Москва23 апрВести.Подростка из Нижнего Новгорода, который нанес ранения ножом двум одноклассникам в школе, приговорили к 4 годам воспитательной колонии. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.
По материалам следствия, 11 марта 2025 года 15-летний подросток в классе одной из школ Сормовского района из личной неприязни несколько раз ударил двух учеников ножом.
Пострадавшим оказали своевременную медицинскую помощь.
Согласно заключению судебно-медицинских экспертиз, потерпевшим причинен легкий вред здоровьюговорится в сообщении
Подсудимого признали виновным в покушении на убийство двух лиц.