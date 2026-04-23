В Нижнем Новгороде ранивший ножом сверстников подросток получил 4 года колонии

Москва23 апр Вести.Подростка из Нижнего Новгорода, который нанес ранения ножом двум одноклассникам в школе, приговорили к 4 годам воспитательной колонии. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

По материалам следствия, 11 марта 2025 года 15-летний подросток в классе одной из школ Сормовского района из личной неприязни несколько раз ударил двух учеников ножом.

Пострадавшим оказали своевременную медицинскую помощь.

Согласно заключению судебно-медицинских экспертиз, потерпевшим причинен легкий вред здоровью говорится в сообщении

Подсудимого признали виновным в покушении на убийство двух лиц.