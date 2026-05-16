Москва16 маяВести.В Волгограде задержали мужчину, подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений своему знакомому. Об этом пишет управление МВД России по Волгоградской области в MAX.
По имеющимся данным, 45-летний ранее судимый местный житель в одном из магазинов Центрального района встретил 36-летнего знакомого. Мужчины вышли на улицу, где между ними разгорелся конфликт.
В разгар словесной перепалки подозреваемый достал нож и нанес оппоненту удар в область брюшной полостиговорится в сообщении
Отмечается, что сразу после этого мужчина осознал тяжесть своих действий, посадил пострадавшего в машину и отвез в больницу. В полицию обратились медики, которые увидели, что травма носит криминальный характер.
Подозреваемого выявили и задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ).