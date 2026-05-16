Житель Волгограда ранил ножом знакомого и сам отвез его в больницу

Москва16 мая Вести.В Волгограде задержали мужчину, подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений своему знакомому. Об этом пишет управление МВД России по Волгоградской области в MAX.

По имеющимся данным, 45-летний ранее судимый местный житель в одном из магазинов Центрального района встретил 36-летнего знакомого. Мужчины вышли на улицу, где между ними разгорелся конфликт.

В разгар словесной перепалки подозреваемый достал нож и нанес оппоненту удар в область брюшной полости говорится в сообщении

Отмечается, что сразу после этого мужчина осознал тяжесть своих действий, посадил пострадавшего в машину и отвез в больницу. В полицию обратились медики, которые увидели, что травма носит криминальный характер.

Подозреваемого выявили и задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ).