Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли в подъезде дома под Волгоградом

Москва23 апр Вести.В Волгоградской области в подъезде жилого дома нашли тело мужчины с огнестрельным ранением. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, в убийстве подозревают местного жителя, мотивом могла послужить ревность.

Труп обнаружили 23 апреля, в четверг, в подъезде одного из домов рабочего поселка Светлый Яр. Преступник выстрелил 45-летнему мужчине в живот.

Был установлен и задержан 39-летний ранее судимый местный житель... По предварительным данным, у задержанного имелся конфликт с потерпевшим на фоне ревности. Злоумышленник, взяв огнестрельное оружие, предположительно, охотничье ружье, и придя к своему знакомому, произвел выстрел в его сторону, после чего скрылся говорится в Telegram-канале ведомства

Правоохранители намерены выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для фигуранта, следствие собирается настаивать на заключении под стражу.