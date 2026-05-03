В подвале дома в Выборге обнаружено тело мужчины Полиция Выборга проводит проверку по факту обнаружения тела в подвале дома

Москва3 мая Вести.Полицейские Выборга проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины в подвале одного из домов по Сайменскому шоссе в поселке имени Калинина, сообщает главк МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Информация о трупе поступила правоохранителям днем 2 мая.

На месте происшествия полицейские обнаружили труп мужчины с видимыми телесными повреждениями лица говорится в публикации петербургской полиции в Telegram-канале

Погибшим оказался 50-летний житель Выборга.

Было установлено, что накануне 33-летний местный житель во время распития спиртных напитков в своей квартире по Сайменскому шоссе повздорил с приятелем и нанес ему не меньше 10 ударов кулаками по лицу, а затем ушел.

По подозрению в причастности к этому преступлению были также задержаны 34-летний житель поселка Большое поле и 36-летняя выборжанка, проинформировали в ведомстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.