Москва6 маяВести.В поселке городского типа Вахруши в Кировской области обнаружено тело 50-летнего мужчины, устанавливаются обстоятельства смерти. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Где конкретно был обнаружен труп не уточняется.
По данному факту … организована процессуальная проверка… С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертизаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы.