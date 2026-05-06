В поселке в Кировской области обнаружено тело 50-летнего мужчины

В Кировской области обнаружено тело мужчины В поселке в Кировской области обнаружено тело 50-летнего мужчины

Москва6 мая Вести.В поселке городского типа Вахруши в Кировской области обнаружено тело 50-летнего мужчины, устанавливаются обстоятельства смерти. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Где конкретно был обнаружен труп не уточняется.

По данному факту … организована процессуальная проверка… С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы.