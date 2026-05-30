Следователи разбираются в обстоятельствах гибели мужчины в Махачкале

Москва30 мая Вести.Следственные органы Махачкалы начали процессуальную проверку по факту гибели мужчины, тело которого было обнаружено в поселке Турали, сообщает республиканский главк СК России в мессенджере MAX.

По предварительным данным, 28 мая 2026 года возле одного из недостроенных многоквартирных домов, расположенных в поселке Турали города Махачкалы, обнаружено тело 41-летнего местного жителя с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты отмечается в публикации

Проверка организована по статье УК РФ об убийстве. По ее результатам будет принято процессуальное решение.