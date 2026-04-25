Москва25 апрВести.В Мурманске местный житель 1958 г.р. погиб при пожаре в квартире дома, по факту произошедшего организовано проведение проверки. Об этом заявил региональный Следственный комитет (СК).
Сообщение о гибели мужчины поступило правоохранителям утром 22 апреля. Уточняется, что он проживал в квартире дома 14 по улице Щербакова.
Очаг возгорания располагался в комнате. По предварительным данным, причиной пожара явилось нарушение требований пожарной безопасностиговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Проводится комплекс проверочных мероприятий, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая судебная экспертизы.