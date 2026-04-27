На Сахалине обнаружен труп мужчины в кабине экскаватора

Труп мужчины обнаружен в кабине экскаватора на Сахалине На Сахалине обнаружен труп мужчины в кабине экскаватора

Москва27 апр Вести.Следственный комитет (СК) России организовал проверку обстоятельств гибели мужчины, тело которого было обнаружено в кабине экскаватора в Холмском районе Сахалинской области. Об этом сообщает региональный главк ведомства.

По факту обнаружения тела 53-летнего мужчины в кабине экскаватора, расположенном на автодороге по направлению Южно-Сахалинск – Холмск, организовано проведение доследственной проверки говорится в Telegram-канале СК

В ведомстве добавили, что при осмотре места происшествия признаков насильственной смерти мужчины не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.