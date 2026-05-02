После обнаружения в Ленобласти фрагментов человеческого тела возбудили дело

В Ленобласти обнаружены фрагменты человеческого тела в пяти пакетах После обнаружения в Ленобласти фрагментов человеческого тела возбудили дело

Москва2 мая Вести.Уголовное дело возбуждено после обнаружения фрагментов человеческого тела во Всеволожском районе, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ленинградской области.

Страшная находка была сделана в заполненной водой канаве между поселком имени Свердлова и карьером Мяглово.

Обнаружено 5 полиэтиленовых пакетов для мусора черного цвета, в которых находились фрагменты тела неизвестного мужчины говорится в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ об убийстве. Устанавливаются обстоятельства преступления и личность жертвы. Также следствие работает над выявлением лиц, возможно причастных к расправе над мужчиной.