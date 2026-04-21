Коробка взорвалась в руках мужчины в Ленобласти, возбуждено уголовное дело

Москва21 апр Вести.В Ленинградской области 36-летний местный житель пострадал при взрыве коробки, которую он нашел на участке в СНТ "Чайка". Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 19 апреля, в воскресенье, на территории Всеволожского района.

Нашел пакет, внутри которого находилась картонная коробка, обернутая в синюю ткань. После того как мужчина ее поднял, произошел хлопок. С осколочными ранениями мужчина доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана необходимая помощь говорится в сообщении ведомства в мессенджере "МАКС"

Подробности о состоянии пострадавшего и степени полученных им травм не приводятся.

Следственные органы устанавливают детали случившегося, в том числе причастных к преступлению.