Чемодан с телом мужчины нашли в водоеме на северо-востоке Москвы

Москва6 апр Вести.На северо-востоке Москвы найден чемодан с телом мужчины. Как сообщает ГСУ СК России по городу, речь идет об убийстве.

Труп обнаружили 4 апреля, в субботу, в водоеме недалеко от Алтуфьевского шоссе.

Обнаружено тело мужчины в чемодане с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Детали и все обстоятельства преступления устанавливаются. В рамках расследования назначен ряд экспертиз, в том числе дактилоскопическая.