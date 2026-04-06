Москва6 апрВести.На северо-востоке Москвы найден чемодан с телом мужчины. Как сообщает ГСУ СК России по городу, речь идет об убийстве.
Труп обнаружили 4 апреля, в субботу, в водоеме недалеко от Алтуфьевского шоссе.
Обнаружено тело мужчины в чемодане с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Детали и все обстоятельства преступления устанавливаются. В рамках расследования назначен ряд экспертиз, в том числе дактилоскопическая.