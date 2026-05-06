В Ленобласти продолжают выяснять личность расчлененного мужчины СК устанавливает личность мужчины, чьи останки нашли в пакетах в Ленобласти

Москва6 мая Вести.Следователи продолжают устанавливать личность погибшего, чьи останки были найдены 1 мая в пяти пакетах во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

В ведомстве также опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что фрагменты тела принадлежат мужчине, пропавшего без вести в 2023 году.

Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия... Устанавливается личность погибшего, а также круг лиц, причастных к совершенному преступлению говорится в сообщении

Человеческие останки в пяти полиэтиленовых пакетах были обнаружены 1 мая в заполненной водой канаве между поселком имени Свердлова и карьером Мяглово. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.