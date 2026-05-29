Вести.Калужский следком в мессенджере MAX опубликовал подробности жуткого убийства жителя Малоярославца, останки которого были найдены 18 мая 2026 года в реке Лужа в черте города.
Следователям удалось установить личность убийцы и его жертвы.
Преступление было совершено в условиях неочевидности, однако, благодаря слаженной работе следователей СК и сотрудников УМВД региона удалось установить личность потерпевшего и лицо, причастное к совершению преступлениясказано в сообщении
Убийцей оказался ранее судимый 49-летний местный житель.
Весной 2026 года во время ссоры он до смерти избил своего 52-летнего знакомого, а потом, желая замести следы преступления, расчленил тело, поместил останки в чемодан и пакеты и скрыл в реке. После этого фигурант покинул регион.
Мужчина задержан и заключен под стражу, ему предъявлено обвинение в убийстве. На допросе задержанный дал признательные показания. Расследования продолжается.