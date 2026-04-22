Москва22 апрВести.В Пушкине обвинение в убийстве предъявлено местному жителю. Как сообщает СК Московской области в "МАКС", преступление было совершено 18 дней назад.
15 апреля 2026 года жительница Пушкина заявила о безызвестном исчезновении брата. По словам женщины, с 4 апреля о его местонахождении ничего неизвестно. Было возбуждено уголовное дело. В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий удалось установить личность местного жителя 1980 года рождения, причастного к убийству потерпевшего.
Мужчину задержали. По предварительной информации, 4 апреля он вместе с погибшим распивал спиртное. В ходе возникшей ссоры подозреваемый выстрелил в потерпевшего из револьвера, расчленил тело и спрятал его в лесу.
На допросе мужчина сообщил следователю о деталях, совершенного им преступления, и указал на места, где сокрыл фрагменты тела, и куда выбросил орудие убийстваговорится в сообщении
Оперативники нашли револьвер в реке в районе Мытищ, а фрагменты тела - в лесу Пушкинского. В ближайшее время будет решен вопрос об аресте обвиняемого.